83 درصد بیماری سالک در خراسان رضوی در مشهد اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی احتشام فر ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان افزود: بافت فرسوده حرم مطهر و ده غیبی که محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی ساخت و ساز اطراف حرم مطهر هستند خود از منابع توسعه سالک در مشهد است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: از پنج هزار و ۶۰۰ سالک، چهار هزار و ۶۰۰ مورد مربوط به مشهد است و مشهد به تنهایی ۸۳ درصد موارد سالک استان را دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز ماندگاری فاضلاب را کانون اصلی سالک دانست.

خلیل الله کاظمی گفت: برای مدیریت خاک و نخاله در مبدأ نیز تدابیری اتخاذ شده و اتمام نمای ساختمان برای صدور پایان کار هم از سال گذشته الزامی شده است.

استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت جمع آوری به موقع زباله گفت: از وضعیت زباله ها در شهرستان تربت حیدریه به شدت ناراضی هستم و باید به فرماندار و شهردار این شهر تذکر بدهم.

صلاحی افزود: برخلاف تربت جام و نیشابور که شهر تمیزی دارند در تربت حیدریه وضعیت راضی کننده نیست.