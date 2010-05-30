مردم کردستان به سختی نفس می کشند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موج جدید آلودگی هوا در استان کردستان که از ساعات ابتدای امروز یکشنبه آغاز شده بود در حال حاضر به وضعیت خطرناک رسیده و پیش بینی این است که این شرایط تا فردا ادامه داشته باشد.

بنا به گزارش محیط زیست استان کردستان، امروز یکشنبه یکی از آلوده ترین روزهای سال جاری در این استان است و میزان آلودگی از وضعیت بسیار ناسالم عبور کرده و به شرایط خطرناک رسیده است.

همزمان با این مهم تابلوی اعلام وضعیت آلودگی هوا که در میدان آزادی سنندج نصب شده نشان می دهد که شرایط آلودگی هوا در استان کردستان در حال افزایش است و بنا به گفته یکی از کارشناسان محیط زیست وضعیت آلودگی به بیش از 80 برابر حد استاندارد رسیده و برای تمام افراد نیز خطرناک است.

وضعیت آلودگی در تمامی شهرهای استان از صبح امروز در حال افزایش است که البته شهرهای بانه و سنندج وضعیت به مراتب وخیم تری از سایر مناطق استان دارند و هر لحظه نیز بر روند میزان این آلودگی افزوده می شود.

شدت آلودگی در استان کردستان تا حدی است که میزان دید در بعضی از نقاط استان به کمتر از 200 متر رسیده و در کنار این مهم افزایش آلودگی هوا باعث افزایش دما و گرم تر شدن هوا نیز شده است.

برگزاری جلسات مختلف استانی، منطقه ای و ملی و وعده وعیدهای مسئولان نیز تاکنون هیچ دوایی از درد مردم استان کردستان و سایر مناطق کشور که با آلودگی هوا و ریزگردهای عربی دست و پنجه نرم می کنند دوا نکرده و هر روز بر دامنه این آلودگی افزوده می شود.

اما جالب ترین نکته در خصوص مقابله با این پدیده وضعیت برخورد مسئولان استان کردستان است که به رغم رسیدن وضعیت آلودگی هوا به شرایط خطرناک ولی هیچگونه تعطیلی ادارات و سازمانهای دولتی و مدارس و یا اقدامات کنترلی در این راستا انجام نمی شود.