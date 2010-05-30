به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام فریده شجاعی، رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال دختران ایران نخستین مرحله از اردوی آمادگی خود را به منظور شباهت‌های آب و هوایی با کشور سنگاپور از 29 خرداد تا 5 تیرماه در شهر رشت برگزار خواهد کرد.

این تیم سپس طی روزهای 10 تا 16 تیرماه در کیش دومین مرحله اردوی آماده سازی خود را برپا می کند. تیم فوتبال دختران کشورمان نخستین اردوی خارجی خود را از روز 28 تیرماه در تایلند برپا می کند که در این اردو چند دیدار تدارکاتی از جمله دیدار با تیم فوتبال نوجوانان تایلند نیز پیش بینی شده است.

شجاعی یادآور شد: درتلاشیم تا پیش از اعزام تیم به سنگاپور با دعوت از تیم کره شمالی به ایران چند دیدار دوستانه را نیز مقابل این تیم برگزار کنیم.

مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان از 23 مرداد تا 4 شهریور در سنگاپور برگزار می شود. تیم کشورمان در این رقابت‌ها که در دو گروه سه تیمی برگزار می شود با تیم‌های ترکیه نماینده قاره اروپا و گینه نو نماینده اقیانوسیه همگروه است. تیم کشورمان در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف ترکیه خواهد رفت.