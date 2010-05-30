  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

نیروی انتظامی خراسان رضوی 980 شهید تقدیم انقلاب کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: نیروی انتظامی در خراسان رضوی در طول دفاع مقدس و بعد از آن بیش از 980 شهید، هزار و 368 جانباز و 56 آزاده را در راه دفاع از انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرتیپ دوم پاسدار حمید فهیمی‌راد ظهر یکشنبه در مراسم یادواره 86 شهید فرماندهی انتظامی شهرستان‌های نیشابور و تخت‌جلگه افزود: همه ما استقلال، امنیت، نظم اجتماعی و آسایش خود را مرهون رشادت‌ها و دلاوری‌های دلیر مردانی هستیم که عاشقانه و جان برکفانه برای عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران خدمت کرده‌اند و در این راه، سعادت ابدی یافته‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: دلاورمردان نیروی انتظامی در خراسان رضوی نیز پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در طول دفاع مقدس و بعد از آن بیش از 980 شهید، هزار و368 جانباز و 56 آزاده را در راه دفاع از انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند و مجموعا دو هزار و390 خانواده ایثارگر دارد که این نشانگر حضور عاشقانه این نیرو در تمامی صفحه‌های با ارزش  انقلاب و اسلام است.
 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: بی‌گمان خانواده‌های معظم شهدا ماندگارترین اسطوره‌های تاریخ‌ هستند که با صبرشان و با گذشت‌شان، در پیشبرد اهداف انقلاب مظهر فداکاری شدند.
 
سردار فهیمی‌راد افزود: وظیفه ما و همه نسل‌ها این است امروز که با جان‌فشانی و از خودگذشتگی آن مهاجران خونین بال، رفاه، آرامش و امنیت فراهم شده است بازماندگان شهدا را از یاد نبریم و همواره از توجه مسئولان و آحاد ملت برخوردار و از عزت ملی و کرامت اجتماعی بهره‌مند باشند.
کد مطلب 1092317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها