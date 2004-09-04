مديريت بنادر ماهيگيري به تعاونيهاي ماهيگيري واگذار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس فاضل محسن پوريان افزود: واگذاري مديريت بنادر به تعاونيها مستلزم ارايه آموزش به تعاونيها و تهيه سازمان كار مناسب مي باشد كه توسط شيلات در حال انجام است.

به گفته وي طي 10 سال گذشته هر ساله بطور متوسط 000/410 ميليون ريال سرمايه دراين بخش تزريق شده است و مقدار ارزش افزوده زير بخش شيلات از رقم 711/433 ميليون ريال به 620/714/1 ميليون ريال افزايش يافته است.

وي، در خصوص اقدامات انجام شده توسط شيلات گفت: شيلات ايران براي ارتقاي سطح مديريت صيادي دوره هاي آموزشي متعددي نظير مديريت ، آشنايي با مقررات ، آشنايي با اركان و ساختار تعاوني، سرمايه گذاري، بيمه، اصول حسابداري و بازاريابي و مديريت را برگزاري كرده است.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري گفت: در20سال گذشته سرمايه گذاري زيادي توسط شيلات در ساخت بنادر صيادي و مراكز تخليه صيد به عمل آمده و هم اينك 145 بندر صيادي و مركزي تخليه در حال بهره برداري است كه از اين تعداد 50 بندر با هزينه اي بالغ بر 1000 ميليارد ريال توسط شيلات ساخته شده است.



گفتني است شاغلين ماهيگيري در ايران بالغ بر 125 هزار نفرند كه از اين تعداد 110 هزار نفر در جنوب ومابقي در شمال كشور اشتغال دارند كه حدود 80 درصد ( 100 هزارنفر )عضو تعاونيهاي صيادي مي باشند. تعداد ماهيگيران كشور نيز از 82 هزار نفر در 10 سال اخير به 123 هزار نفر رسيده و طي اين دوره 10 ساله تعداد تعاونيهاي صيادي از 269 واحد به 471 مورد افزايش يافته كه در قالب 7 اتحاديه استاني و يك اتحاديه مركزي سازماندهي شده اند.