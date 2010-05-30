مأموریت ویژه پلیس قم برای مقابله با مظاهر فساد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر یکشنبه در گردهمایی رابطین مساجد استان قم با موضوع تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد که در تالار کوثر سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته فقط یک اکیپ انتظامی شامل حدود 10 تا 15 نفر از ماموران پلیس به صورت ویژه برای مقابله با مظاهر علنی فساد در قم فعالیت می⁯کردند اما امسال با توجه به سازمان یافته بودن رواج بی⁯بندوباری، این ماموریت⁯ها فراگیرتر شده است.



وی اضافه کرد: امسال با توجه به بخشنامه⁯ای که برای همه نیروها ابلاغ کرده⁯ایم بیش از چهار هزار نیروی پلیس اعم از نیروهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی و... در قبال مسئله امر به معروف و نهی از منکر تکلیف دارند.



نیروی انتظامی مکلف به حمایت از آمران به معروف است



وی از صدور کارت ویژه برای آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد و گفت: صدور این کارت به نوعی حمایت از فعالیت این گروه⁯های خودجوش مردمی است.



توکلی گفت: پس از صدور این کارت، نیروی انتظامی مکلف به حمایت و پشتیبانی از فعالیت⁯های آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب قانون است.



فرمانده انتظامی استان قم در عین حال مردم را بهترین حامی پلیس دانست و یادآور شد: نیروی انتظامی برای اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود نیازمند حمایت و پشتیبانی همه⁯جانبه مردم است.



توکلی در ادامه به سیر رواج بدحجابی در ایران اشاره کرد و گفت: تا قبل از دوران قاجار مشکلی به نام بدحجابی در کشور ما وجود نداشت و مردم ضمن رعایت این مسائل، همواره دنباله‌رو روحانیت بودند و روحانیون نقش اساسی در زندگی مردم ایفا می‌کردند.



وی ادامه داد: متاسفانه در زمان رضاخان، زمانی که این پادشاه به ترکیه سفر کرده بود تحت تاثیر افکار غلط آتاتورک قرار گرفت و فرمان اجباری⁯شدن بی حجابی را با شعار پیشرفت کشور صادر کرد.



وی اجباری شدن بی⁯حجابی در مدارس و ادارات، جلوگیری از ورود زنان محجبه در خیابانها، عدم پذیرش بانوان محجبه توسط حکام و والی⁯ها، حمایت همه جانبه شهربانی از بدحجابان، تبلیغات شدید میدانی علیه حجاب، پخش فیلم‌های مبتذل و برپایی مراکز فساد و فحشاء و... را از مهمترین فعالیت‌ها و دستورات رضاخان برای مقابله با حجاب عنوان کرد و یادآور شد: در آن زمان برای ترویج مسائل باطل از تمام ظرفیت⁯های اجتماعی استفاده کردند و ما نیز برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی باید از همه پتانسیل⁯ها و ظرفیت⁯های موجود جامعه استفاده کنیم.



انقلاب اسلامی زمینه⁯ساز ترویج آموزه⁯های دینی



توکلی پیروزی انقلاب اسلامی را زمینه⁯ساز گرایش به آموزه⁯های دینی و فرهنگ عفاف و حجاب دانست و گفت: چند سال ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه تبعات این رویداد عظیم وضعیت خوبی در جامعه حاکم بود و نیروهای حاکمیتی هیچ گونه مسئولیتی در قبال مبارزه با بدحجابی نداشتند.



وی گفت: در دوران هشت ساله سازندگی و بعد از آن با توجه به نوع سیاست‌های اعمال شده، گرایش به رفاه‌طبی و بدحجابی رشد یافت.



وضعیت بدحجابی بدتر شده است



وی ادامه داد: با تغییر در حاکمیت کشور و روی کار آمدن دولت نهم شرایط عمومی جامعه نیز تغییر پیدا کرد و نیروهای ارزشی امیدوارتر شدند و تحول در حاکمیت، فضای جامعه را تلطیف کرد اما در مدت کوتاهی دشمنان بحث تهاجم فرهنگی و بدحجابی را دامن زدند و الان وضعیت بدحجابی بدتر شده است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با تمام امکانات و تجهیزات وارد میدان شد و علیه فرهنگ و ارزش‌های نظام اسلامی صف‌آرایی می‌کنند، اظهار داشت: تعداد زیادی از کشورهایی که منافع خود را در تضعیف انقلاب و نظام می‌بینند با تمام توان از طریق فضای مجازی و ... وارد عرصه شدند.