گلستان نیازمند کمکهای ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در جلسه کارگروه سرمایه گذاری استان افزود: در چند سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه اشتغال انجام شده است .

وی خاطرنشان کرد: تعامل و همدلی دولت و مجلس موجب شده تا مسائل پیش روی اشتغال که از نکات زیربنایی و مهم است روبه بهبود باشد.

قناعت با تقدیر از تلاش شبانه روزی نمایندگان مردم در خانه ملت و همچنین مدیران استانی در جهت حل و فصل مشکلات پیش روی مردم و رفاه حال آنان اظهار داشت : نمایندگان با تصویب قوانین خوب و کارآمد مشکلات پیش روی اشتغال پایدار و سودآور را حل کنند .

استاندار گلستان گفت : این فضای مطلوب در استان ایجاد شده که مباحث به صورت واقعی و آنگونه که هست مطرح شود تا منفعت برای استان حاصل شود.



این گروه به منظور بررسی وضعیت اشتغال و برآور مشکلات پیش روی آن برگزار شد.