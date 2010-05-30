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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۰

گلستان نیازمند کمکهای ویژه است

گلستان نیازمند کمکهای ویژه است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت : گلستان استانی جوان و نوپاست که برای رسیدن به رشد و بالندگی مطلوب همانند استانهای توسعه یافته تر، نیازمند دریافت کمکهای ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در جلسه کارگروه سرمایه گذاری استان افزود: در چند سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه اشتغال انجام شده است .

وی خاطرنشان کرد: تعامل و همدلی دولت و مجلس موجب شده تا مسائل پیش روی اشتغال که از نکات زیربنایی و مهم است روبه بهبود باشد.
 
قناعت با تقدیر از تلاش شبانه روزی نمایندگان مردم در خانه ملت و همچنین مدیران استانی در جهت حل و فصل مشکلات پیش روی مردم و رفاه حال آنان اظهار داشت : نمایندگان با تصویب قوانین خوب و کارآمد مشکلات پیش روی اشتغال پایدار و سودآور را حل کنند .
 
استاندار گلستان گفت : این فضای مطلوب در استان ایجاد شده که مباحث به صورت واقعی و آنگونه که هست مطرح شود تا منفعت برای استان حاصل شود.
 
این گروه به منظور بررسی وضعیت اشتغال و برآور مشکلات پیش روی آن برگزار شد.
کد مطلب 1092332

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