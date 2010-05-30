امام راحل (ره) توانایی دین در اداره جامعه را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به سالروز ولادت حضرت زهرا‌ (س) افزود: انتخاب این روز به عنوان روز زن و مادر بهترین و شایسته ترین انتخاب بوده و امیدواریم که همه با پیروی از این نورعظیم الهی بتوانیم راه اتصال به معبود را سریعتر بپیماییم.

رئیس قوه قضایئه وجود ائمه اطهار (ع) و قرآن کریم را توام با یکدیگر دانست و افزود: این همراهی به صورتی است که نمی توان هیچکدام را بدون دیگری تفسیر کرد و لازمه اعتلای انسان تمسک به کلمه حق است که به صورت اعم، کلمه حق در زمین شامل ائمه اطهار و قرآن کریم است که بدون توجه به این دو ثقل پیشرفت بشر به عالم معنا و ملکوت غیرممکن است.

آیت الله لاریجانی با اشاره به فلسفه سیاسی امام خمینی (ره) در ایجاد جمهوری اسلامی براساس مبانی اصیل اسلام گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی تحولی بزرگ در نظام بین الملل ایجاد و ثابت کرد ادعای اینکه مبانی دینی توانایی اداره حکومت را ندارند، باطل است.

رئیس قوه قضایئه گفت:‌ بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست با خلق معجزه ای چون انقلاب اسلامی ثابت کند که می توان با تمسک به حکومت امیرالمؤمنین (ع) نظامی را ایجاد کرد که با داشتن فلسفه‌ای خاص و نگرشی نو به جامعه، حاکمیتی دینی را استوار کرد که با اشراف کامل به همه نیازهای بشر، توانایی الگو شدن را دارد.

آیت الله آملی لاریجانی حکومت بر پایه ولایت فقیه و براساس رأی مردم درمقام کارآمدی را مصداق کامل مردم سالاری دینی دانست و افزود: نظام ولایی براساس ولایت فقیه که امام راحل آن را تبیین کردند نوعی حکومت است که با رأی مردم به فعلیت می‌رسد و اساس آن حکومت، مستند به دین خدا و فعلیت و کارآمدی آن بر اساس رأی مردم است و ایجاد این حکومت از همه جوانب قابل دفاع و توجیه است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به استقبال ملتهای مسلمان از انقلاب محصول فکر امام راحل تأکید کرد: این اقبال نسبت به شیوه فکری امام خمینی (ره) در تشکیل حکومت، زمانی اهمیت پیدا کرد که جمهوری اسلامی توانسته است بیش از سی سال مقتدرانه مواضع حق خود را در اداره حکومت ثابت کند و امروزه اندیشه اداره و تشکیل حکومت دینی براساس آموزه‌های کتاب و سنت و با فعلیت یافتن به رأی مردم در کل جهان اسلام مطرح است.

آیت الله لاریجانی با اشاره به تلاش مذبوحانه منتقدان سکولار از حکومت دینی گفت: استمرار جمهوری اسلامی ایران بعداز سه دهه و تأثیرگذاری بر نظام بین‌الملل نادرست بودن استدلال منع دخالت دین در حکومت را بیش از پیش اثبات کرد و شرق و غرب با همه مخالفتهای خود در این مدت، اقرار دارند که انقلاب اسلامی ایران توانسته ضمن خنثی سازی همه توطئه‌های بدخواهان، به مسیر کمالی خود ادامه دهد.

رئیس قوه قضائیه با آرزوی سربلندی روزافزون و اقتدار برای ملت شریف و مسلمان ایران، ابراز امیدواری کرد: روح ملکوتی امام راحل با روح نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار (ع) محشور باشد و همچنان از عالم علوی بر جریان و روند انقلاب اسلامی عنایت و توجه داشته باشند.