37 هزار مسکن روستایی آذربایجان غربی بهسازی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ایوب عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا سالانه هفت هزار واحد روستایی و شهری زیر 12 هزار نفر جمعیت استان توسط این نهاد بهسازی می شود.

وی با اشاره به ایمن سازی 16 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی طی سال گذشته، اظهار داشت: برای جلوگیری از خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه اغلب روستاهای ایمن سازی شده در شهرستانهای سردشت، خوی، مهاباد، اشنویه و تکاب قرار دارند، اظهار داشت: احداث کانال، دیوار ساحلی، هدایت ساخت و سازهای واحدهای مسکونی به رعایت استانداردهای ایمنی و تثبیت روستاها با روش های مختلف از جمله اقدامات انجام شده است.

عزیزی با اشاره به اقدامات این نهاد در زمینه ارائه خدمات فنی به روستاهای استان، خاطر نشان کرد: نظارت کارشناسان فنی بر روند ساخت و سازهای اماکن روستایی در جلوگیری از تلفات جانی ناشی از استاندارد نبودن واحدهای روستایی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه تاثیر بسزایی دارد.

