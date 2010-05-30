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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

300 زوج جوان مازندرانی رهسپار خانه بخت می شوند

300 زوج جوان مازندرانی رهسپار خانه بخت می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: 300 زوج جوان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی مازندران به منلاسبت هفته زن و خجسته میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) رهسپار خانه بخت می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خمینی مازندران ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشن ازدواج کمیته امداد در ساری اظهار داشت: یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات امداد برای تامین هدیه جهیزیه ازدواج این نوعروسان اختصاص داده شده است و در صورت حمایت کمک های مردمی مبلغ اعتبار هدیه ازدواج افزایش خواهد یافت.

تیمور طهماسب پور خاطر نشان کرد:  به منظور آشنایی زوج های جوان و استحکام کانون خانواده کلیه نوعروسانی که از هدیه ازدواج این نهاد بهره مند می شوند در یک دوره کارگاه آموزشی 40 ساعته از مسائل بهداشت روانی ازدواج ، عوامل موثر در پایداری زندگی ، بهداشت فردی ، مدیریت در خانه ، مسائل فرهنگی و اجتماعی خانواده و احکام توسط اساتید حوزه و دانشگاه و مراکز علمی استفاده می کنند.

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران تصریح کرد : درسال 88 امداد مازندران با اهدا 20 میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان هدیه ازدواج و کمک جهیزیه تعداد 4914 نفر از جوانان را به خانه بخت فرستاده است .

وی گفت از این تعداد دو هزار و 629 نفر از نوعروسان و تعداد 149 نفر بابت ازدواج مجدد و 801 نفر از نوعروسان غیر تحت حمایت و تعداد هزار و 335 نفر بابت ازدواج پسران تحت حمایت این نهاد بوده است.
 

کد مطلب 1092345

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