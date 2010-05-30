جهان در حال سپری کردن فاز سوم علم نانو/ توقف ایران در فاز اول!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پروفسور هاشم رفیع تبار ظهر یک شنبه در مراسمی با عنوان نانو فناوری در علوم پزشکی در محل دانشگاه آزاد واحد خرم آباد اظهار داشت: امروز دانش از حوزه های علوم پایه و مهندسی گذر کرده و به مرحله علوم زیستی رسیده است.

وی با بیان اینکه امروز افق جدیدی در علوم زیستی به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: مرزها در گذشته تنها در حوزه علوم پایه و مهندسی بوده ولی امروز این مرزها در ارتباط با حوزه ها و علوم بین رشته ای بحث می کند.

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور با اشاره به اینکه امروز علوم همگرا شده اند، عنوان کرد: افق های بزرگی در قرن 21 مقابل علم و تکنولوژی باز شده است.

علوم مهندسی دستخوش تغییرات بنیادی می شوند

رفیعی تبار با تاکید بر اینکه امروز هیچ کشوری در زمینه پیشرفت علم و تکنولوژی و نانو مصون نخواهد ماند، بیان داشت: در سالهای آینده علومی مانند مهندسی دستخوش تغییرات بنیادی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه امروز در حوزه های مختلف موج عظیمی شروع شده است، یادآور شد: امروز منابع عظیمی در زمینه پیشرفت علوم بودجه گذاری و صرف می شوند.

ضعف های ایران در علم "آی تی"، زنگ خطر در زمینه خروج فارغ التحصیلان

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیای کشور با بیان اینکه متاسفانه کشور ایران در زمینه علومی مانند "آی تی" دارای مشکلات فراوانی است، خاطر نشان کرد: متاسفانه ما امروز در این زمینه دانشجویانی را تربیت می کنیم ولی هنوز که هنوز است نتوانسته ایم نرم افزاری که ساخت ایران باشد را تولید کنیم.

رفیعی تبار با اشاره به اینکه ما بهترین دانشجویان و فارغ التحصیلان را در زمینه دانش "آی تی" تربیت می کنیم، عنوان کرد: متاسفانه این افراد به دلیل عدم وجود امکانات برای کاربردی کردن علم خود راهی دانشگاههای اروپایی می شوند.

وی با اشاره به خروج عمده فارغ التحصیلان نخبه در این حوزه، گفت: زنگ خطر در زمینه خروج فارغ التحصیلان به صدا درآمده است.

پیشرفت های دنیا در زمینه علم نانو

وی با اشاره به دستاوردهای علم نانو در دنیا بیان داشت: در حال حاضر یکی از دستاوردهای این علم در جهان ساخت رباتهایی در مقیاس نانو برای استفاده در حوزه های پزشکی می باشد.

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور با بیان اینکه این رباتها برای حرکت در بدن و شناسایی سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار می گیرد، یادآور شد: این رباتها در مقیاس آزمایشگاهی در حال کار است و جزو برنامه های نانو تکنولوژی در اروپا می باشد.

علم نانو در افق 2050 همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد

رفیعی تبار با اشاره به اینکه امروز دانش نانو در فاز سوم خود در جهان قرار دارد، عنوان کرد: این علم تا سال 2050 همه جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه امروز این علم در فاز سوم خود قرار دارد و بیشتر سرمایه گذاری ها در این زمینه است، خاطر نشان کرد: متاسفانه فعالیت در حوزه علم نانو تکنولوژی در ایران هنوز در فاز اول خود به سر می برد.

توقف ایران در فاز اول علم نانو؛ کشورهای دنیا فاز سوم را سپری می کنند

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور یادآور شد: متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان در زمینه کاربردی کردن علم نانو در ایران این دانش در کشور هنوز در فاز اول خود قرار دارد و وارد فاز های دوم و سوم نشده است.

رفیعی تبار با تاکید بر اینکه علم نانو تکنولوژی امروز در دنیا در فاز سوم خود در حال اتفاق است، بیان داشت: امروز کشور های اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و چین از نطر رعایت شاخص ها، مقالات و ثبت اختراعات به ترتیب دارای بهترین وضعیت در این زمینه هستند.

25 درصد مقالات در دنیا مربوط به علم نانو است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 25 درصد از کل مقالات در کشور های اروپایی مربوط به دانش نانو است، یادآور شد: با این اوصاف حدود یک سوم مقالات تالیفی در جهان مربوط به این حوزه است.

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور یادآور شد: امروز بیشترین سهم ارجاعات به مقالات دانش نانو مربوط به کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و آلمان می باشد.

رفیعی تبار با بیان اینکه ثبت اختراعات در زمینه علم نانو در اروپا در حال گسترش است، خاطر نشان کرد: از سال 2001 تا سال 2009 کشور آمریکا بیش از 15 میلیارد دلار در زمینه علم نانو سرمایه گذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه در کمپانی های خصوصی چند برابر این سرمایه در زمینه علم نانو صرف شده است، عنوان کرد: در سایر کشورها نیز به همین نسبت در این حوزه سرمایه گذاری شده است.

در آمد زایی علم نانو در حوزه های مختلف در دنیا

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی کشور با اشاره به گسترش علم نانو در ابعاد مختلف، افزود: امروز علم نانو در حوزه های علوم پایه، پدیده های بنیادی، نانو مواد، آموزش و موضوعات اجتماعی، امکانات و ابزار، محیط زیست و بهداشت، نانو تولید، ابزار آلات و تحقیق و استانداردها و .. فعالیت می کند.

رفیعی تبار با تاکید بر اینکه علم نانو درآمد زایی فراوانی در حوزه های صنعت، الکترونیک، بهداشت و ... دارد، بیان داشت: تا سال 2014 این دانش در زمینه بهداشت بیش از دو هزار میلیارد دلار درآمد زایی خواهد داشت.

وی یادآور شد: همچنین این علم در حوزه الکترونیک در جهان نیز بیش از هزار و 500 میلیارد دلار درآمد زایی خواهد داشت.

رئیس پژوهشکده نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی در کشور با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال 2011 رقم درآمد زایی علم نانو در حوزه دارو، وسایل پزشکی و توتال به بیش از 18 هزار میلیارد دلار افزایش یابد، یادآور شد: از این میزان سرمایه بیش از نه میلیارد دلار آن سهم کشور آمریکا خواهد شد.

رفیعی تبار با اشاره به دیگر کشورهای برخوردار از این سرمایه خاطر نشان کرد: اروپا با بیش از شش میلیارد دلار، ژاپن حدود چهار میلیارد دلار و سایر کشور ها نیز یک میلیارد دلار از این درآمد زایی سهم خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: اگر ایران از این یک میلیارد دلار باقی مانده تنها 10 درصد هم سهم داشته باشد در زمینه تولید ثروت و پیشرفت در این حوزه دارای وضعیت مطلوبی خواهد شد.

15 نوع سرطان به وسیله علم نانو از میان خواهد رفت

رئیس پژوهشکده پژوهشگاه دانش های بنیادی با اشاره به اینکه امروز یکی از چالش های بزرگ دنیا در مقابل علم نانو بیماری سرطان است، بیان داشت: در حال حاضر حدود 200 نوع سرطان در دنیا وجود دارد که پیش بینی می شود تا سال 2015 بیش از 15 نوع از آنها به طور ریشه ای و بنیادی توسط علم نانو از بین بروند.

رفیعی تبار ابراز امیدواری کرد که این نوع سلولهای سرطانی توسط علم "نانو حس گرها" که مهم ترین حوزه فناوری نانو هستند ازبین بروند.