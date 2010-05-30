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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

برگزاری المپیاد مخترعان منطقه 10 کشور به تعویق افتاد

گرگان - خبرگزاری مهر: زمان برگزاری المپیاد مخترعین و مسابقات روباتیک منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول عصر یکشنبه به خبرنگاران در علی آباد، از تغییر زمان برگزاری المپیاد مخترعین و مسابقات رباتیک منطقه 10 در این واحد دانشگاهی خبر داد.

دکتر حشمت الله حیدری گفت: با توجه به برگزاری هرچه بهتر مسابقات و تقویت کامل تیمهای شرکت کننده  بر اساس نظر واحد های دانشگاهی منطقه 10و تصمیم شورای پژوهشی منطقه زمان برگزاری مسبقات تعویق افتاد.
 
وی اظهار داشت: مقرر بود این مسابقات 25 اردیبهشت سال جاری برگزار شود که به 29 مهرماه 89 موکول شد.
 
حیدری بیان داشت: ین مسابقات منطقه ای روباتیک در 4 محور مین یاب ، تعقیب خط ویژه ، جنگجو و آتش نشان با مشارکت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10  برگزار می شود.
کد مطلب 1092353

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