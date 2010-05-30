کمپ نگهداری معتادان خطرناک در سنندج احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر یکشنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان کردستان اظهار داشت: در راستای کاستن از آسیبهای اجتماعی معتادین خطرناک استان کردستان در قالب ساخت کمپی اختصاصی جمع آوری و نگهداری می شوند.

وی ادامه داد: حضور افراد معتاد در سطح جامعه که اکثر قریب به اتفاق آنها به دلیل اعتیاد شدید از سوی خانواده ها مورد پذیرش قرار نمی گیرند باعث شده تا چهره بعضی از شهرهای استان کردستان مخدوش شود که لازم است برای مقابله با این وضعت و جمع آوری معتادین خطرناک اقدامات مناسبی در دستور کار قرار گیرد که ساخت کمپ اختصاصی در این راستا صورت می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: زمین مورد نیاز برای ساخت این کمپ در نزدیکی شهر سنندج و در کیلومتر پنج جاده مریوان مشخص شده و با اختصاص اعتبار مورد نیاز و همکاری و تعامل تمامی دستگاه های عضو شورای مبارزه با مواد مخدر این پروژه اجرایی خواهد شد.

حسن زاده افزود: در کنار اجرای طرح جمع آوری و ساخت کمپ اختصاصی نگهداری معتادین خطرناک در استان کردستان، برنامه های مختلف آموزشی و همچنین راه اندازی کارگاه های فنی و حرفه ای در این محل برای افزایش مهارت افراد و معتادین بهبود یافته نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرایی خواهد شد.

وی یادآور شد: تلاش برای مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر در استان کردستان یک وظیفه همگانی است و خانواده ها در این راستا نقش مهم و قابل توجهی بر عهده دارند که امیدواریم همگام با ادارات و سازمانهای دولتی و اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر در راستای پاکسازی جامعه تلاش کنند.

در ادامه این جلسه اعضا حاضر در جلسه از جمله مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، رئیس سازمان آموزش و پرورش، مدیر کل بهزیستی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان نیز در گزارشهای به بیان اقدامات و برنامه های اجرا شده دستگاه مطبوع خود در حوزه مقابله با مواد مخدر پرداختند.