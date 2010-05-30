شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز معاملات این هفته ارزش بازار سهام به 712 هزار و 188 میلیارد ریال رسید. در معاملات امروز ‌یکشنبه 89 شاخص کل با 32 واحد کاهش نسبت به روز شنبه، عدد 14 هزار و 87 واحد را نشان می دهد.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 17 هزار و 636 واحد رسید که نسبت به دیروز 82 واحد کاهش داشته است، همچنین شاخص بازار اول هم امرزو عدد 11 هزار و 568 واحد را، نشان می دهد که این رقم نسبت به شنبه 8 خردادماه 2/0 واحد افت دارد.



در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 245 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 20 هزار و 262 واحد توقف کرد، ضمن اینکه همچنین شاخص صنعت با افت 22 واحدی نسبت به روز شنبه در عدد 10 هزار و 776 واحد متوقف شد.