مرگ و میر حوادث جاده ای در گلستان 13 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی بعداز ظهر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به ارزیابی های بعمل آمده فرماندهی انتظامی استان گلستان در زمینه کاهش متوفیان حوادث رانندگی از نظر تعداد کشته و درصد کاهش کشته ها رتبه اول کشور را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: به رغم حجم بسیار زیاد تردد وسایل نقلیه در سطح شهر و جاده های گلستان با تلاش عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، رتبه نخست کاهش تلفات ناشی از تصادفات در سال گذشته به استان گلستان اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: برابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد متوفیان رانندگی استان گلستان دربخش درون شهر 46 نفر معادل 24.5 درصد در بخش برون شهری 44 نفر معادل 9.6 درصد در سال 88 نسبت به سال 87 کاهش داشته است.

سردار عطایی بیان داشت: جاده های استان گلستان بدلیل برخورداری از مواهب طبیعی بسیار زیبا و همچنین قرار گرفت در مسیر بارگاه حضرت امام رضا(ع) یکی از پر ترددترین جاده های کشور است.



گلستان پنج هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی دارد.