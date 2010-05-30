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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

در قالب طرح کارورزی؛

۱۰۲ نفر از جوانان متخصص در مهدهای کودک مشغول بکار شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: با اجرای طرح کارورزی ۱۰۲ نفر از جوانان تحصیل کرده و متخصص در مهدهای کودک مشغول به کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معصومه کاظمی ظهر یکشنبه افزود: طرح کارورزی توانخواهان و مددجویان دانش آموخته سازمان بهزیستی با همکاری سازمان کار و امور اجتماعی استان برگزار شد.
 
وی این طرح را با هدف ارتقاء توانمندی‌های حرفه‌ای دانش آموختگان آموزش عالی با رویکرد ساماندهی بازار کار، آشنایی با وظایف شغلی، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و به کارگیری نیروهای تخصصی و ارتقاء سطح علمی بخش های تولیدی با رویکرد اصلاح ساختار در سطح کشور انجام پذیرفته است.
 
کاظمی همچنین در خصوص میزان اشتغالزایی این طرح ادامه داد: ۱۰۲ نفر مشغول به کار شده و زمینه بکارگیری و بهره مندی از تخصص و تحصیلات آنها فراهم گردیده است.
 
کاظمی با بیان این‌که اجرای این طرح موجب بهره‌مندی مهدهای کودک از نیروهای جوان و آشنا با دانش روز شده است  افزود: این طرح برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ به مرحله اجرا درآمده و یکی از طرح‌های موفق حوزه امور اجتماعی بهزیستی محسوب می‌شود.
کد مطلب 1092371

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