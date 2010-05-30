مستمری بگیران از همه بانکها می توانند حقوق بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران، مرتضی سلامی افزود: پیش از این حقوق این افراد تنها در شعب بانک رفاه پرداخت می‌شد که این امر سبب معطلی مستمری بگیران در صفهای طولانی و طی مسافت‌های طولانی به دلیل پراکندگی این شعب شده بود.

وی اظهار داشت: این اداره کل در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مستمری بگیران وبه منظور استفاده از خدمات نوین سیستم بانکداری، طرح پرداخت مستمری از طریق بانکهای طرف قرارداد ( ملت‏، تجارت، ملی، سپه، کشاورزی و... ) را اجرا می‌کند.

سلامی اضافه کرد: با افزایش تعداد بانک‌های پرداخت‌کننده مستمری شاهد افزایش سطح بهره وری ودر مجموع پرداخت مستمری مستمری بگیران از طریق نزدیکترین بانک به محل سکونت آنان، کاهش تردد در رفت و آمد شهری، تشویق به پس‌انداز از وجوه مستمری بگیران با توجه به تعلق سود روز شمار به مانده حساب آنان و افزایش رضایتمندی مستمری بگیران با دریافت به موقع مستمری خواهیم بود.

وی ادامه داد: مستمری بگیران پس از مراجعه به شعب تامین اجتماعی منطقه غرب استان تهران و درج شماره حساب خود در فرم‌های مخصوص می‌توانند از ماه آینده حقوق خود را از بانک مورد نظر دریافت کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب استان تهران اظهار داشت: مستمری بگیران پستی سازمان نیز می‌توانند مستمری خود را همانند گذشته در منزل دریافت کنند..

بیش از 90 هزار نفر مستمری بگیر در منطقه غرب استان تهران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.