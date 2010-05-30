شواهای حل اختلاف گلستان برای آزادی زندانیان بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی عرب عصر یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کارکنان زندانهای استان در گرگان گفت: انسان وقتی می خواهد مسئولیتی را بپذیرد باید آگاهانه باشد چون پذیرش مسئولیت انسان را موظف به اموری می کند که مهمترین آن رعایت حقوق شهروندان است.

وی گفت: یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروزی حقوق شهروندی است که با تلاش مجموعه همکاران در اداره کل زندانهای استان این طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی مددجویان به خوبی رعایت می شود.

عرب اظهار امیدواری کرد: در سال همت و کار مضاعف با تلاش مجموعه همکاران در شوراهای حل اختلاف یک بسیج عمومی برای کمک به مددجویان در بند و اخذ رضایت از شاکیان انجام گرفته تا با همتی مضاعف شاهد آزادی تعدادی دیگر از زندانیان در بند باشیم.

رنجبر رئیس زندان گرگان نیز در این جلسه گفت: یکی از فعالیتهای بسیار خوب اداره زندان گرگان کنترل ورود مواد مخدر به زندان بوده و با تصمیمات اتخاذ شده در خصوص آموزش زندانیان و کلاسهای آموزشی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.