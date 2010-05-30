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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

شواهای حل اختلاف گلستان برای آزادی زندانیان بسیج شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای گلستان بر بسیج عمومی شوراهای حل اختلاف برای آزادی زندانیان دربند با همت مضاعف تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی عرب عصر یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ کارکنان زندانهای استان در گرگان گفت: انسان وقتی می خواهد مسئولیتی را بپذیرد باید آگاهانه باشد چون پذیرش مسئولیت انسان را موظف به اموری می کند که مهمترین آن رعایت حقوق شهروندان است.

وی گفت: یکی از مهمترین دغدغه های جامعه امروزی حقوق شهروندی است که با تلاش مجموعه همکاران در اداره کل زندانهای استان این طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی مددجویان به خوبی رعایت می شود.

عرب اظهار امیدواری کرد: در سال همت و کار مضاعف با تلاش مجموعه همکاران در شوراهای حل اختلاف یک بسیج عمومی برای کمک به مددجویان در بند و اخذ رضایت از شاکیان انجام گرفته تا با همتی مضاعف شاهد آزادی تعدادی دیگر از زندانیان در بند باشیم.

رنجبر رئیس زندان گرگان نیز در این جلسه گفت: یکی از فعالیتهای بسیار خوب اداره زندان گرگان کنترل ورود مواد مخدر به زندان بوده و با تصمیمات اتخاذ شده در خصوص آموزش زندانیان و کلاسهای آموزشی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

کد مطلب 1092376

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