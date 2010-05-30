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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

نتیجه جلسه کاشانی، واعظ و شفق/

واگذاری بلیت فروشی به سه باشگاه پرطرفدار/ تعیین سقف قرارداد حامی مالی

واگذاری بلیت فروشی به سه باشگاه پرطرفدار/ تعیین سقف قرارداد حامی مالی

در نشست مدیران سه باشگاه پرطرفدار لیگ برتر (استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی) واگذاری بلیت فروشی از سوی سازمان لیگ به این سه باشگاه و وحدت رویه در جذب اسپانسر برای فصل آینده مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور امیر رضا واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال، حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و ناصرشفق مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی و به میزبانی این باشگاه تبریزی برگزار شد، اعضا ضمن اتفاق نظر در واگذاری بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر به این سه باشگاه پرطرفدار خواستار فراهم شدن مقدمات این واگذاری از سوی سازمان لیگ شدند.

در این جلسه همچنین سه باشگاه پرطرفدار لیگ برتر به منظور کاهش مشکلات خود در جذب اسپانسر و جلوگیری از لطمات مالی به این باشگاه‌ها، خواستار وحدت رویه ، همراهی و هماهنگی سه باشگاه در جذب اسپانسر شدند.

واگذاری مدیریت ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات به سه باشگاه پرطرفدار لیگ برتر از دیگر خواسته‌های مدیران این سه باشگاه بود که در نشست شب گذشته مورد تاکید قرار گرفت. مدیران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در خصوص در اختیار گرفتن ورزشگاه آزادی به عنوان یک ورزشگاه ملی این تضمین را قائل شدند تا سرویس‌های لازم در بازیهای ملی و بین المللی را به فدراسیون فوتبال ارائه دهند.

موضوع تعیین تقریبی مبلغ قرارداد با اسپانسرها از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست مدیران استقلال ، پرسپولیس و تراکتورسازی بود که مبلغ بین 7 تا 10 میلیارد تومان به عنوان کف و سقف قرارداد با اسپانسرها تعیین شد.

قرار است این جلسات تا پیش از فصل جدید مسابقات لیگ برتر به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر بین این سه باشگاه ادامه یابد.

کد مطلب 1092380

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