10 هکتار از مزارع گندم شهرستان پلدختر در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ساعت 13 روز یکشنبه 10 هکتار از مزارع دهستان "مورانی" از توابع این شهرستان در آتش سوخت.

علی خادمی با تشریح چگونگی رخ دادن این حادثه، افزود: دامنه آتش سوزی بسیار زیاد بود اما خوشبختانه با تلاش آتش نشانی این حریق بعد از گذشت دو ساعت با تلاش آتش نشانی شرکت نفت و شهرداری پلدختر و اهلی دهستان "مورانی" و کمیته اطفا حریق شهرستان مهار شد.

این مسئول میزان خسارت وارده در اثر این آتش سوزی را حدود 66 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: علت این آتش سوزی جرقه ادوات کمباین در اثر برخورد فیزیکی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر خاطرنشان کرد: کشاورزان با توجه به کاه و کلش موجود در مزارع از محصولات خود مراقبت ویژه کنند و برای جلوگیری از این گونه حوادث هرچه سریعتر نسبت به برداشت محصول خود اقدام نمایند.

شهرستان پلدختر یکی از شهرستانهای استان لرستان است که در جنوب این استان قرار گرفته ‌است. این شهرستان دارای آب و هوای معتدل در زمستان و گرم در تابستان است.

جاده سراسری تهران به خوزستان از این منطقه می‌گذرد و رودخانه دائمی کشکان نیز از دره‌های تنگ کوههای زاگرس منطقه عبور می‌کند. کار مردم منطقه بیشتر کشاورزی است. مرکز این شهرستان شهر پلدختر است.

مرکز شهرستان پل دختر از نظر جغرافیایی در 47 درجه و 42 دقیقه درازای خاوری و 33 درجه و 9 دقیقه پهنای شمالی و در ارتفاع 660 متری از سطح دریا قرار دارد.

این شهرستان با توجه به نزدیکی به استان خوزستان دارای آب و هوای نسبتا گرم و نیمه خشک است و بیش ترین درجه گرما در آن 45 درجه ثبت شده است.

شهرستان پل دختر از شمال و خاور به شهرستان خرم آباد، از شمال و شمال باختری به شهرستان کوهدشت و از جنوب به استان‌های خوزستان و ایلام محدود می‌باشد.

راه اصلی خرم آباد ـ اندیمشک از شهرستان پل دختر می‌گذرد. از این شهرستان به سوی شمال تا خرم آباد حدود 110 کیلومتر و به سوی جنوب خاوری تا اندیمشک در استان خوزستان حدود 102 کیلومتر فاصله‌است.