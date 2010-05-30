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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

نصوری خبر داد:

کانونهای دانشجویی مهدویت در دانشگاه های مازندران راه اندازی می شود

کانونهای دانشجویی مهدویت در دانشگاه های مازندران راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود در مازندران گفت: کانونهای دانشجویی مهدویت در دانشگاه های استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مهدویت مازندران در ساری افزود: همزمان با راه اندازی این کانون های دانشجویی، نرم افزار جامع مهدویت در نیمه شعبان رونمایی خواهد شد.

وی از برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت مهدویت برای پرسنل دولت در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش های کوتاه مدت مهدویت برای دانشجویان نیز برگزار شده است.
 
نصوری با اشاره به اینکه جلسات پاسخ به شبهات دینی در مراکز علمی فرهنگی مازندران آغاز شده است تصریح کرد: این جلسات در قالب همایشهای دانشجویی در دانشگاه های مازندران و علوم پزشکی استان برگزار شده است.
 
وی با بیان اینکه 10 هزار پیام و روایات مهدویت برای مخاطبان ارسال شده است، یادآور شد: این پیامک ها در قالب 30 عنوان مختلف تقسیم بندی شده است.
 
این استاد حوزه و دانشگاه با اعلام اینکه بنیاد فرهنگی مهدویت در مازندران اقدام به تولید 40 عنوان نرم افزار روایی و قرآنی کرده است، افزود: گروه های مشاوره و پایان نامه های مهدویت نیز در این بنیاد تشکیل شده است.
 
وی از برگزاری نمایشگاه به سوی ظهور، نیمه شعبان سال جاری در مازندران خبر داد و از دستگاه های فرهنگی مذهبی استان خواست بنیاد فرهنگی مهدویت استان را در برگزاری پویا تر این نمایشگاه یاری رسان باشند.
کد مطلب 1092388

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