فعال صلح انگلیسی در کشتی اعزامی به غزه مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان ترکیه، "محمد فاتح" که پیش از اعزام به غزه از طریق کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه "پیتر ونر" نام داشته و مسیحی بوده، 63 سال دارد و در انگلیس زندگی می کند.

وی اخیرا تصمیم گرفت برای کمک به مردم غزه که بیش از سه سال است تحت محاصره همه جانبه رژیم صهیونیستی قرار دارند، با حضور در کشتی های موسوم به ناوگان آزادی برای شکست محاصره این منطقه تلاش کند.

محمد فاتح که در مسیر رسیدن به نوار غزه و درون یکی از کشتی های آزادی به دین اسلام گرویده است، خود در این باره می گوید: در انگلیس نیز چند دوست مسلمان دارم که برخی اوقات با آنها به مسجد رفته ام.

این فعال حقوق بشر انگلیسی که از بندر آنتالیا ترکیه به سمت نوار غزه اعزام شده است در ادامه افزود: آخرین بار که در شهر استانبول به مسجد رفتم با خود عهد بستم که مسلمان شوم.

وی که پیش از این در کاروان های قبلی کمک رسانی به نوار غزه با عنوان شریان زندگی حضور داشته است، تاکید کرد: با تصمیم خود مسلمان شده ام.

محمد فاتح با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت آمیز بودن حرکت ناوگان کشتی های آزادی برای شکستن محاصره نوار غزه، تاکید کرد: از مداخله اسرائیل هیچ واهمه ای ندارم و تمام کسانی هم که با من در این کشتی حضور دارند آمادگی رویارویی با هر حادثه ای را دارند.

منابع صهیونیست روز گذشته از آمادگی نیروی دریایی رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن کشتی های آزادی خبر داده بودند.

خاطر نشان می شود، نوار غزه از ژوئن سال 2007 و پس از روی کار آمدن دولت قانونی حماس تحت محاصره همه جانبه قرار گرفته است. این محاصره با اقدامات مصر در بستن گذرگاه های عبوری به نوار غزه نیز تشدید شده است.

وزارت بهداشت فلسطین اخیرا از کشته شدن 373 نفر در اثر تداوم محاصره نوار غزه خبر داده بود. این افراد به علت نرسیدن مواد غذایی و دارویی در نوار غزه جان می دهند.

در روزهای اخیر نیز 7 کشتی حامل کمکهای انساندوستانه که در آن فعالان حقوق بشر و نمایندگان پارلمان اروپا حضور دارند، به سمت غزه حرکت کرده اند.

در این 7 فروند کشتی آزادی (حامل کمکهای بشر دوستانه) که از چند روز پیش از سواحل کشورهای اروپایی به سمت غزه حرکت کرده اند، 15 نماینده پارلمانهای اروپایی حضور دارند.

البته این نخستین تلاش در زمینه شکستن محاصره غزه محسوب نمی شود و پیش از کاروانهای شریان زندگی 1 و 2 برای شکستن این محاصره همه جانبه تلاش کرده بودند، که با کارشکنی و موانع رژیم صهیونیستی مواجه شدند. همچنین برخی از این کاروان های در انجام ماموریت خود و رساندن مواد دارویی و غذایی مورنیاز مردم غزه موفق عمل کردند.