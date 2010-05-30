تاکید روسای مجالس ایران و اندونزی بر همکاری اقتصادی و صنعتی دوکشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرزوقی علی رئیس مجلس نمایندگان اندونزی امروز یکشنبه در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار از روند رو به رشد همکاری های برادرانه دو کشور ابراز خرسندی کرد و افزود: پیوند ها و تعاملات تاریخی دو ملت و دیدگاههای مشترک دو کشور پیرامون موضوعات عمده بین المللی و جهان اسلام، بسته مناسبی برای تحکیم و ارتقا سطح همکاری های فیمابین است.

وی در همین راستا بر نقش مهم مجالس تاکید و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای پشتیبانی از گسترش مناسبات فی مابین در تمام زمینه ها تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه تقویت ارتباطات میان بخش های خصوصی دو کشور در رشد و گسترش ارتباطات فیمابین با اهمیت است ، افزود: گسترش همکاری های بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی، جهش بزرگی در مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری فیمابین ایجاد می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران جاری فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی اشاره کرد و گفت: نیاز امروز فلسطین، اقدام مشترک کشورهای اسلامی در جهت استیفای حقوق مردم مظلوم این سرزمین است.

وی همچنین بر نقش و جایگاه مهم مجمع مجالس آسیایی (APA) در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید و از تلاش های اندونزی در این زمینه قدردانی کرد.

مرزوقی علی رئیس مجلس نمایندگان اندونزی نیز در این دیدار، تقویت مناسبات دوستانه فیمابین را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد با توجه به نقش و جایگاه ایران واندونزی در جهان اسلام، تحکیم همکاری های فیمابین نقش موثری در ارتقا جایگاه کشورهای مسلمان در تعاملات بین الملی خواهد داشت.

وی در ادامه از تلاش های مجلس شورای اسلامی در تقویت مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی قدردانی کرد و با بیان اینکه این نهادها تاکنون در تحکیم دولتی و همکاری های مشترک در آسیا و تقویت همبستگی در جهان اسلام نقش با اهمیتی ایفا کرده اند، افزود: مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین المجالس اسلامی اینک دو نهاد تاثیرگذار در تعاملات قاره آسیا و منطقه هستند.

رئیس مجلس نمایندگان اندونزی همچنین با تاکید بر دیدگاهها و مواضع دو کشور در بسیاری از موضوعات منطقه ای و بین المللی بویژه در مسئله فلسطین، ضرورت اقدام مشترک برای حمایت از مردم فلسطین را خاطرنشان کرد و گفت: حل و فصل بحران فلسطین تنها در سایه همکاری مشترک کشورهای اسلامی امکان پذیر است.