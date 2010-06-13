ناصرشهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: هدف مدیریت و کادر فنی تیم سایپا برای فصل آینده حفظ بازیکنان فصل گذشته است چرا که در نیم فصل دوم تیم در نتیجه گیری عملکرد قابل قبولی داشت و بازیکنان جوان در قالب کارهای گروهی و تیمی روند قابل قبولی داشتند و اعتقاد داریم با حفظ این مجموعه جوان و منسجم و تقویت نقاط ضعف می‌توانیم فصل موفقی را پیش رو داشته باشیم حتی به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دست یابیم.

شهبازی تصریح کرد: برای فصل آینده بدنبال تغییرات و جابجایی های زیاد درترکیب تیم نیستیم و تنها نقاط ضعف را با جذب بازیکنان جدید ترمیم خواهیم کرد. ما تاکنون مطابق نظر آقای مایلی کهن نسبت به جذب بازیکنان مورد نظر اقدام کرده ایم که مصطفی صبری از تیم مقاومت سپاسی، جابرانصاری و علی لطیفی از تیم صبای قم رسما به سایپا منتقل شده اند و سه بازیکن دیگر لیگ برتری را نیز مد نظر داریم که با آنها درحال مذاکره هستیم .

وی اضافه کرد: با تعدادی از بازیکنان با سابقه و قدیمی تیم نظیر یزدانی ، امید شریفی نسب و نفرات جوانی چون سعید آشتیانی، حبیب دهقانی و سعید قزلکچلی هم تمدید قرارداد کرده ایم و به مرورقرارداد سایر بازیکنان هم تمدید خواهد شد.

وی یادآور شد: خوشبختانه اکثر بازیکنان تیم با سایپا قرارداد دارند و نگرانی برای حفظ شاکله تیم برای فصل آینده نداریم .

رئیس باشگاه سایپا درخصوص پیشنهاد باشگاه پرسپولیس برای جذب کریم انصاریفرد اظهار داشت : سیاست ما حفظ سرمایه های باشگاه است و از همین رو تلاش می کنیم تا انصاریفرد که امسال موعد ثمر دهی اش است را حفظ کنیم.

شهبازی درعین حال تصریح کرد: با این وجود در حال بررسی پیشنهاد باشگاه پرسپولیس هستیم و ظرف روزهای آینده وضعیت انتقال یا ادامه همکاری این بازیکن با سایپا قطعی خواهد شد.