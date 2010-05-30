برخورد با دستگاه های صادرکننده مجوز بهره برداری منابع طبیعی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی عصر یکشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت المال استان در ساری با هشدار به دستگاه های صادرکننده مجوز در بهره برداری از منابع طبیعی خواستار نظارت بیشتر متولیان در صدور مجوز شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بر اساس تحقیقات به عمل آمده برخی از شرکتهای بهره بردار استان با تخطی از میزان تعیین شده در مجوزهای صادر شده و اجرای پروژه ها در مکان دیگر به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب بستر و حریم رودخانه های استان می کنند.

طالبی افزود: این امر ضرورت نظارت و توجه بیش از بیش مسئولان و متولیان صادرکننده مجوز را می طلبد تا اینگونه شرکتهای بهره بردار نظارت داشته باشند.

این مقام قضایی، پیشگیری از بزه را از اهداف دستگاه اجرایی و قضایی دانست و خواستار اقدام سریع و به موقع مسئولان در پیشگیری از تخلفات در این بخش شد.

طالبی اظهار داشت: با فعالیت و همت اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان توقف و تجاوز بر اراضی ملی در استان بر اساس آمار و عملکرد مسئولان تقریبا به صفر رسیده است.

طالبی با اشاره به مواهب عظیم خداوند همچون دریا، جنگل، مراتع در استان مازندران اظهار داشت: بهره برداری صحیح و اصولی از منابع ارزشمند طبیعی و مواهب الهی که به امانت در اختیار ما گذارده شده است باید از دغدغه های اصلی مسئولان باشد.