به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهری معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب اعلام کرد که آگهی مزایده شرکتهای مصوب برای واگذاری به تدریج منتشر خواهد شد و از شرکت ها، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که مایل به خرید سهام این شرکت ها هستند، برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت شرکت های مورد نظر دعوت به عمل آورد.

وی شرکت های طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو، لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی، ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو و پلاستیک های مهندسی درخشان ساز را از جمله این شرکت ها نام برد و گفت: به این گروه باید شرکت های نایل ایران، فنرسازی خاور، مجموعه های پرسی، طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایران خودرو (دمیکو)، واگن پارس و صنایع ریخته گری ایران خودرو را افزود.

معاون اقتصادی ایران خودرو اظهار داشت: دیگر شرکت هایی که قرار است سهام آن ها واگذار شود، عبارتند از: صنایع فورج البرز، توسعه و عمران نایین، نیرو گستران خراسان، توسعه صنعتی اردکان، تولید قطعات گیربکس میانرو، اشتاد ایران، یاتاقان بوش، شیشه های ایمنی به نور، ماژین صنعت، شتابکار ، بازرگانی نیرو محرکه، تولیدی نیرومحرکه ( سازه های خود کفایی )،‌ قطعات اتومبیل نیرومحرکه (ناپکو)، محور سازان، صنایع ریلی ایران خودرو ، سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر، آهنگری تراکتور سازی ایران، مهرکام پارس و بیمه پارسیان.

مهری یادآور شد: میزان سهام گروه صنعتی ایران خودرو در این شرکت ها متفاوت می باشد لکن در بیش از 65 درصد شرکتهای مذکور سهام گروه بیش از 50 درصد بوده و مدیریت شرکت با گروه صنعتی ایران خودرو بوده و خریداران سهام مذکور مدیریت شرکتها را نیز بعهده خواهند داشت.