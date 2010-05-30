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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

سهام 29 شرکت تحت پوشش ایران خودرو واگذار می‌شود

ایران خودرو در راستای کوچک سازی ساختار خود و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در زنجیره تامین و حسب تصمیمات کارگروه واگذاری، 100 درصد سهام خود در 29 شرکت تحت پوشش را به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهری معاون اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب اعلام کرد که آگهی مزایده شرکتهای مصوب برای واگذاری به تدریج منتشر خواهد شد و از شرکت ها، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که مایل به خرید سهام این شرکت ها هستند، برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت شرکت های مورد نظر دعوت به عمل آورد.

وی شرکت های طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو، لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی، ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو  و پلاستیک های مهندسی درخشان ساز را از جمله این شرکت ها نام برد و گفت: به این گروه باید شرکت های نایل ایران، فنرسازی خاور، مجموعه های پرسی، طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایران خودرو (دمیکو)، واگن پارس و صنایع ریخته گری ایران خودرو را  افزود.

معاون اقتصادی ایران خودرو اظهار داشت: دیگر شرکت هایی که قرار است سهام آن ها واگذار شود، عبارتند از: صنایع فورج البرز،  توسعه و عمران نایین، نیرو گستران خراسان، توسعه صنعتی اردکان، تولید قطعات گیربکس میانرو، اشتاد ایران،  یاتاقان بوش،  شیشه های ایمنی به نور، ماژین صنعت، شتابکار ، بازرگانی نیرو محرکه، تولیدی نیرومحرکه ( سازه های خود کفایی )،‌ قطعات اتومبیل نیرومحرکه (ناپکو)، محور سازان، صنایع ریلی ایران خودرو ، سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر، آهنگری تراکتور سازی ایران، مهرکام پارس و  بیمه پارسیان.
 
مهری یادآور شد: میزان سهام گروه صنعتی ایران خودرو در این شرکت ها متفاوت می باشد لکن در بیش از 65 درصد شرکتهای مذکور سهام گروه بیش از 50 درصد بوده و مدیریت شرکت با گروه صنعتی ایران خودرو بوده و خریداران سهام مذکور مدیریت شرکتها را نیز بعهده خواهند داشت.
کد مطلب 1092412

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