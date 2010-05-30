ادعای جدید مک کریستال برای توجیه ناکامیهای آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی و نیروهای ناتو در افغانستان در توجیه عدم توانایی نیروهای تحت امر خود در شکست طالبان، همسایگان افغانستان از جمله ایران را متهم به همکاری با شبه نظامیان کرد.

وی در سخنانی که امروز یکشنبه در این رابطه بیان کرد ضمن انتقاد از ایران، مدعی شد که با وجود تلاشهای 9 ساله نظامیان ناتو برای شکست طالبان افغانستان، همکاری کشورهای همسایه با این شبه نظامیان موجب بی اثر شدن این تلاشها شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان بی پایه خود گفت که شبه نظامیان در خاک همسایگان افغانستان از جمله ایران آموزش می بینند. وی حتی مدعی شد که این کشورها تجهیزات نظامی و سلاح در اختیار طالبان قرار می دهند. این ادعا که پیش از این نیز از سوی مقامهای آمریکایی مطرح شده، بارها از سوی ایران رد شده است.

این در حالی است که ناتوانی نظامیان ناتو در برقراری امنیت در افغانستان، کشتار مردم بی دفاع و افزایش نارضایتی از ادامه حضور نظامیان خارجی در این کشور موجب شده که آمریکا در بدترین شرایط پس از گذشت 9 سال از اشغال افغانستان قرار گیرد.



بر اساس این گزارش نفوذ اقتصادی ایران در افغانستان طی سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و این مسئله به رشد اقتصادی این کشور بویژه در بخشهای غربی شدت بخشیده و این مسئله نگرانیهایی را در بین مقامهای آمریکایی ایجاد کرده است.