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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

باحکم وزیر اقتصاد ؛

عظیمی مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت اقتصاد شد

عظیمی مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی وزارت اقتصاد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در احکام جداگانه‌ای سیدرضا عظیمی را به سمت مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی و موسی ابن قاسم پیشه را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی آمده است : نظر به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی بنا به پیشنهاد معاون محترم امور اقتصادی، به سمت مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی منصوب می شوید.

در این حکم تصریح شده است: شایسته است با اهتمام لازم درخصوص انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی در حوزه های پولی، بانکی و بازرگانی و با اتکال به خداوند متعال در تحقق برنامه های چهارگانه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. سربلندی و توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام مأموریت های محوله  و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسئلت می نمایم.
 
همچنین در متن حکم  ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است : در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به عنوان ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ردیف سازمانی (1- 23) منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمایید.
 
بنابراین حکم، امید است با اتکال به خداوند متعال در حرکت خالصانه و پرتلاش دولت اسلامی برای تحقق برنامه های چهارگانه عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. ضمناً با توجه به بخشنامه شماره 52441/10828/53 مورخ 24/12/1377 موضوع دستور العمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی را از جناب آقای مرتضی عبداله پور ذیحساب قبلی تحویل گرفته و یک نسخه از صورت مجلس تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمایید.
کد مطلب 1092423

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