طرح اوباما برای صلح یک فریب و دروغ بزرگ بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی و مزروقی علی رئیس مجلس اندونزی امروز یکشنبه در دیداری که با یکدیگر داشتند ضمن ابراز خرسندی از همکاریهای منطقه ای بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کردند.

مزروقی علی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده گسترده از ظرفیت اجلاس تروئیکای مجالس آسیایی خواستار همبستگی و انسجام بیشتر کشورهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل شد.

دبیر شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه باید حرکت بزرگ جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی شکل بگیرد خاطرنشان کرد: آمریکا باید میان جهان اسلام و رژیم صهیونیستی یکی را انتخاب کند.

وی در ادامه افزود: آمریکا باید بین ادامه مسیر غلط گذشته و انزوای بیشتر یا تغییر یکی را انتخاب کند.

جلیلی با غلط دانستن مسیر حرکت آمریکا اظهار داشت که ادامه این مسیر این کشور را با انزوای بیشتری روبرو خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر جهان مستقل قدرت خود را باور کند، گامهای بزرگی برخواهد داشت و آمریکا هر روز عقب تر از دیروز و کشورهای مستقل هر روز یک گام جلوتر بر می دارند.

جلیلی ضمن ابراز علاقه از همکاریهای اندونزی و ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود در سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد خواستار حرکت جدیدی از سوی جوامع اسلامی برای رفع محاصره غزه و ارسال کمک های بشردوستانه به این منطقه شد.

وی افزود: روند تحولات خاورمیانه در یک سال و نیم گذشته به جهان اسلام و کشورهای مستقل نشان داد طرح اوباما برای صلح یک فریب و دروغ بزرگ بوده است و در عمل هیچ یک از حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته نشده است.

جلیلی گفت: امروز جبهه جدیدی از قدرتهای مستقل شکل گرفته است که اندونزی می تواند با ظرفیتهایی که در جهان اسلام و جنبش عدم تعهد دارد نقشی موثر در آن ایفا کند.

در این دیدار که 6 تن از نمایندگان مجلس اندونزی نیز حضور داشند بر حق دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای تاکید و یادآور شدند که اعضای مجلس اندونزی در این زمینه با امضای بیانیه ای حمایت خود را از حقوق هسته ای ایران اعلام کردند. دو طرف همچنین در زمینه تحولات منطقه ای و گسترش همکاری های فی مابین به مذاکره پرداختند.