۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۵۰

اپراتورهای موبایل نباید با مردم قرارداد ببندند

عضو شورای شهر تهران گفت: اپراتورهای تلفن همراه نباید به طور مستقیم با شهروندان برای نصب آنتن موبایل بر روی پشت بامها، منازل و سایر اماکن قرارداد منعقد کنند.

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتورهای تلفن همراه می توانند در صحن شورای شهر حاضر شوند و از ادعای خود مبنی بر رد عوارض منفی تشعشعات آنتن های bts موبایل دفاع کنند.

وی گفت: اظهارات شورای شهر مبنی بر اثرات و عوارض تشعشعات آنتن های bts تلفن همراه در سطح شهر بر پایه مطالعات، تحقیقات و نظرات کارشناسان بیان شده و از لحاظ علمی ثابت شده است.
 
طلایی با تاکید بر اینکه استدلالهای اپراتورهای تلفن همراه در زمینه امواج آنتنهای موبایل باید در صحن شورای شهر و در میان افکار عمومی مورد قضاوت قرار گیرد گفت: این حق شورای شهر است که نسبت به سلامت، امنیت و زیباسازی مبلمان شهری حساس باشد و از خود واکنش نشان دهد.
