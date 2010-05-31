اپراتورهای موبایل نباید با مردم قرارداد ببندند

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتورهای تلفن همراه می توانند در صحن شورای شهر حاضر شوند و از ادعای خود مبنی بر رد عوارض منفی تشعشعات آنتن های bts موبایل دفاع کنند.
وی گفت: اظهارات شورای شهر مبنی بر اثرات و عوارض تشعشعات آنتن های bts تلفن همراه در سطح شهر بر پایه مطالعات، تحقیقات و نظرات کارشناسان بیان شده و از لحاظ علمی ثابت شده است.
طلایی با تاکید بر اینکه استدلالهای اپراتورهای تلفن همراه در زمینه امواج آنتنهای موبایل باید در صحن شورای شهر و در میان افکار عمومی مورد قضاوت قرار گیرد گفت: این حق شورای شهر است که نسبت به سلامت، امنیت و زیباسازی مبلمان شهری حساس باشد و از خود واکنش نشان دهد.
