اپراتورهای موبایل نباید با مردم قرارداد ببندند

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتورهای تلفن همراه می توانند در صحن شورای شهر حاضر شوند و از ادعای خود مبنی بر رد عوارض منفی تشعشعات آنتن های bts موبایل دفاع کنند.

وی گفت: اظهارات شورای شهر مبنی بر اثرات و عوارض تشعشعات آنتن های bts تلفن همراه در سطح شهر بر پایه مطالعات، تحقیقات و نظرات کارشناسان بیان شده و از لحاظ علمی ثابت شده است.