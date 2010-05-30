عرصه های منابع طبیعی نودان فارس طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این حریق صبح امروز یکشنبه رخ داد که با همکاری نیروهای مردمی و نظامی و همچنین با مدیریت فرمانداری شهرستان کازرون مهار شده است.

حمید تقی زاده دبیر ستاد حوادث پیش بینی نشده استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: این حریق ظرف یک الی دو ساعت مهار شده و در وسعتی محدود نیز رخ داد.

هنوز علت آتش سوزی و میزان خسارات وارده مشخص نیست. طی 48 ساعت گذشته این دومین آتش سوزی استان فارس بوده که اولین آن مربوط به منطقه کوهنجان بوده است.

شهرستان کازرون در فاصله 120 کیلومتری شیراز قرار دارد.