ضعف فکری خطرناک است / رفع نیاز محرومان برای کسب رضای خدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی بعد از ظهر یک‌شنبه در دیدار جمعی از مدیران جهاد دانشگاهی، محرومیت زدایی را دارای معانی گسترده‌ای عنوان کرد و گفت: رفع محرومیت از لحاظ مادی و اقتصادی قابل توجه است ولی از جهت معنوی و علمی نیز می‌توان در رفع محرومیت اقدام کرد.



مرجع تقلید شیعیان ضعف فکری را بسیار خطرناک عنوان کرد و گفت: رساندن احکام به مردم باعث حیات دینی و معنوی در آنان می‌شود که این مانند زنده کردن یک مرده است.



وی وجود اخلاص در نیت، هنگام کمک به محرومین را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: افراد باید هنگام رفع نیاز محرومان در پی کسب رضای خداوند باشند و به اخلاص در کارها و نیت توجه داشته باشند.



مرجع تقلید شیعیان در ادامه تأکید کرد: باید امکانات و بودجه کافی در اختیار کسانی که در رفع محرومیت در کشور تلاش می‌کنند قرار گیرد تا رفع محرومیت در نقاط محروم به خوبی انجام پذیرد.



آیت الله صافی اردوهای جهادی را نوعی هجرت عنوان کرد و گفت: کسانی که در این اردوها شرکت می کنند باید بدانند که فعالیت‌هایشان نوعی جهاد در راه خداست.



وی محرومیت زدایی از مناطق محروم را مورد تأکید قرار داد و گفت: لازم است افراد حداقل 10 الی 15 روز در طول سال را جهت توجه به مناطق محروم اختصاص دهند و در رفع محرومیت در این مناطق تلاش کنند.

