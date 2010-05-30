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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

داور سبزواری عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 شد

داور سبزواری عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 شد

مشهد - خبرگزاری مهر: علیرضا رجبی داور سبزواری به عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 معرفی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علیرضا رجبی داور سبزواری به عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 دست یافت.

این داور قضاوت مسابقات دو هفته پایانی لیگ حرفه ای کشور قطر و قضاوت نیمه نهایی لیگ حذفی مسابقات این کشور را برعهده داشت .
 

کد مطلب 1092467

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