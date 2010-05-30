داور سبزواری عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 شد

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، علیرضا رجبی داور سبزواری به عنوان داور برتر فوتسال کشور در سال 88 دست یافت.

این داور قضاوت مسابقات دو هفته پایانی لیگ حرفه ای کشور قطر و قضاوت نیمه نهایی لیگ حذفی مسابقات این کشور را برعهده داشت .

