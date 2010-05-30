نشست کارگروه همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری از برگزاری "اولین نشست کارگروه ویژه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و افغانستان "در محل سازمان سرمایه گذاری خبر داد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با اشاره به مشترکات فرهنگی و مذهبی دو کشور، توسعه همکاری های بانکی، بیمه، گمرک و استاندارد را از جمله مهمترین عوامل توسعه مبادلات ایران و افغانستان دانست و اظهار امیدواری کرد: مذاکرات فی ما بین نقطه عطفی برای همکاری های دو جانبه دو کشور دوست و مسلمان باشد.

وی افزود: ما خوشبین هستیم تا کارهای بزرگی برای حل مشکلات انجام شود و وظیفه ما به عنوان نمایندگان دولت، آماده کردن چارچوبهای همکاری بخش خصوصی بین دو کشور است تا کمکهای توسعه‌ای در این زمینه انجام شود.



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال خاطرنشان کرد: در این نشست بر تقویت گمرکها، ارتباط مستقیم بانکی و سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور تاکید شد.

به گفته علیشیری لازم است بین بانکهای مرکزی دو کشور نظام نظارتی منسجمی طراحی شود تا امکان استفاده از ارزهای محلی دو کشور برای تاسیس شعب جدید بانکی دو کشور و گسترش روابط اقتصادی و تجاری امکان پذیر شود.



در این نشست همچنین مصطفی مستور معاون وزیر اقتصاد افغانستان با اشاره به اینکه مهمان‌نوازی ایرانیان برای ما تازه نیست و ایران سالها است که میزبان افغانها است، گفت: هر دو کشور دارای بازارهای بالقوه برای یکدیگر هستند و باید از فرصتهای تجاری مشترک استفاده کرد به عنوان مثال بندر چابهار برای ایران و کشورهای همسایه فرصت مناسبی به شمار می آید. ما آماده هستیم توافقنامه‌های قبلی از طریق این گروه کاری فعال شود.



بر اساس این گزارش در این نشست نمایندگانی از سازمانهای امور مالیاتی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و ترابری، معاونت امور بانکی، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران، بانک توسعه صادرات، بانک مرکزی، بیمه ایران، سازمان مناطق آزاد چابهار، سازمان حمل و نقل جاده ای و سازمان استاندارد نیز حضور داشتند.



لازم به ذکر است در ادامه نشست کارگروه ویژه، نمایندگان هر کدام از سازمانهای دولتی ایران و افغانستان به بیان موضوعات و مباحث در دستور کار دو طرف پرداختند و هم اکنون این جلسات در سازمان سرمایه گذاری در حال برگزاری است.