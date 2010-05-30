حمایت و پشتیبانی ایران از کاروان آزادی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه در خصوص اقدام بنیاد حقوق بشر، آزادی ها و امدادهای بشری مستقر در استانبول (IHH) ترکیه برای اعزام 9 فروند کشتی حامل یک هزار فعال بین المللی حامی فلسطین و 20 میلیون یورو مایحتاج ضروری محاصره شدگان نوار غزه به عنوان بزرگترین محموله امدادی به این منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از ملت مظلوم و بر حق فلسطین و رفع محاصره ظالمانه غزه و آزادی کامل خاک فلسطین، حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود را از اقدام حصار شکنانه دریایی نوار غزه که توسط جمعی از حامیان فلسطین تحت عنوان "کاروان آزادی فلسطین" صورت می گیرد، اعلام می دارد.

وی اضافه کرد: وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با توجه به تهدیدات و کارشکنی های رژیم صهیونیستی در رسیدن کمکهای انسان دوستانه به مردم فلسطین ضمن محکوم کردن این اقدام صهیونیست ها اعلام می دارد تعرض به این کاروان در حکم تعرض به اصول و بنیانهای بین المللی و حقوق بشری و نابخشودنی خواهد بود.