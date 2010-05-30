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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۴۰

خشم صهیونیستها از نقش ترکیه در "کاروان آزادی"

خشم صهیونیستها از نقش ترکیه در "کاروان آزادی"

اتحادیه های تجاری رژیم صهیونیستی بدلیل حمایت ترکیه از کاروان کشتیهای کمکی به غزه، تهدید به تحریم اقتصادی این کشور کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، اتحادیه های تجاری رژیم صهیونیستی اعلام کردند بدلیل نقشی که ترکیه در اعزام کشتیهای کمکی به غزه موسوم به "کاروان آزادی" دارد، این کشور را تحریم می کنند.

بر این اساس این اتحادیه ها تحریم اقتصادی ترکیه را بدلیل حمایت آنکارا از کاروان کمکی مذکور بار دیگر به اجرا می گذارند. این تحریم که از یک سال پیش و پس از حمله صهیونیستها به غزه اجرا شده بود، با آغاز سال جدید میلادی لغو شد.
 
این در حالی است که از زمان لغو تحریمهای اقتصادی ترکیه، از سوی رژیم صهیونیستی میزان سفر صهیونیستها به این کشور 18 درصد افزایش داشته است.
 
این گزارش مدعی است که حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه نیز در حمایت از مردم غزه سازمانهای کارگری رژیم صهیونیستی را تحریم کرده و برای پاسخ به این امر باید اقدامی مشابه انجام گیرد.
 
گفتنی است که کاروان آزادی از سوی یک ائتلاف بین المللی شامل جنبش آزادی غزه، بنیاد کمک های انساندوستانه ترکیه، کمیته اروپایی علیه محاصره تشکیل شده و چند مؤسسه و نهاد مالزی، یونان و ایرلند در آن شرکت دارند.
کد مطلب 1092497

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