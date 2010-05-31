به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فر روز چهارشنبه ابتدا از مشهد راهی بحرین می شود، سپس این کشور را به مقصد امارات ترک می کند و درنهایت از دبی عازم ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خواهد شد.
طبق برنامه ریزی مسئولان فیفا کلیه 45 داور و کمک داور برگزیده جام جهانی می بایست 10 روز پیش از آغاز جام جهانی در شهر ژوهانسبورگ حاضر باشند تا در کلاسهای آموزشی و برنامه هماهنگی داوران شرکت کنند.
ضمن اینکه با توجه به سرمای نسبی آب و هوای آفریقای جنوبی این زمان فرصت مناسبی برای تطابق بدنی داوران با آب و هوای این کشورخواهد بود.
خلیل ابراهیم القمدی داورعربستانی به همراه حسن کامرانی فر و صالح المرزوقی کمک داوران ایرانی و اماراتی، تیم سه نفره داوری قاره آسیا را تشکیل می دهند.
نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال از21 خرداد ماه جاری با رقابت 32 تیم به میزبانی کشورآفریقای جنوبی آغازمی شود.
