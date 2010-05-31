۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۲۵

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

حسن کامرانی‌فر چهارشنبه عازم ژوهانسبورگ می‌شود

کمک داور بین المللی کشورمان برای شرکت در نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال چهارشنبه هفته جاری عازم شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فر روز چهارشنبه ابتدا از مشهد راهی بحرین می شود، سپس این کشور را به مقصد امارات ترک می کند و درنهایت از دبی عازم ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خواهد شد.

طبق برنامه ریزی مسئولان فیفا کلیه 45 داور و کمک داور برگزیده جام جهانی می بایست 10 روز پیش از آغاز جام جهانی در شهر ژوهانسبورگ حاضر باشند تا در کلاسهای آموزشی و برنامه هماهنگی داوران شرکت کنند.

ضمن اینکه با توجه به سرمای نسبی آب و هوای آفریقای جنوبی این زمان فرصت مناسبی برای تطابق بدنی داوران با آب و هوای این کشورخواهد بود.

خلیل ابراهیم القمدی داورعربستانی به همراه حسن کامرانی فر و صالح المرزوقی کمک داوران ایرانی و اماراتی، تیم سه نفره داوری قاره آسیا را تشکیل می دهند. 

نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال از21 خرداد ماه جاری با رقابت 32 تیم به میزبانی کشورآفریقای جنوبی آغازمی شود. 

  

