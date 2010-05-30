به آتش کشیدن 6 تانکر سوخت ناتو/ تایید کشته شدن غیرنظامیان بدست آلمانیها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شبه نظامیان طالبان با حمله به یک کاروان نظامی در ولایت غزنه واقع در جنوب افغانستان 6 تانکر سوخت نیروهای ناتو را منهدم کردند.

یک مقام پلیس ولایت غزنه با اعلام این مطلب گفت که این تانکرها در حال عزیمت به مواضع ناتو در ولایت قندهار بودند که مورد حمله قرار گرفتند. این در حالی است که مهاجمان پیش از رسیدن نیروهای کمکی موفق به فرار شده اند.

گزارش دیگری حاکی است که امروز یکشنبه در مجموع 4 انفجار در مناطق مختلف افغانستان دستکم 4 غیرنظامی کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند.

وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در بین کشته شدگان امروز یک کودک و یک زن نیز دیده می شوند. این انفجارها در ولایات شرقی خوست و ننگرهار و نیز ولایت جنوبی پکتیکا روی داده است.

پایگاه اینترنتی اشپیگل نیز نوشت که طبق گزارش محرمانه ناتو نیروهای آلمانی مسئول کشته شدن 6 نظامی افغان در عملیات ماه گذشته این نظامیان در افغانستان هستند.

بر این اساس تحقیقات ناتو نشان می دهد که برخورد یک گروه گشتی پلیس افغان با نظامیان آلمانی در قندوز منجر به تیراندازی بین آنها شده و طی آن نظامیان افغان کشته شده اند.

این گزارش به دستور ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده آمریکایی نظامیان ناتو در افغانستان و به صورت محرمانه تهیه شده است.