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۱۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۱۱

انجمن مطالعات مربوط به اتوپيا برگزار مي كند :

همايش جهاني اتوپيا

انجمن مطالعات مربوط به اتوپيا بيست و نهمين نشست سالانه خود را از 16 تا 19 مهرماه امسال در شهر تورنتوي كانادا برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين همايش از جنبه هاي گوناگون اشكال متفاوت اتوپيا را مورد بررسي قرار مي دهد. بنابراين اين همايش همايشي ميان رشته اي محسوب مي شود كه  مطالعات جامعه شناسي ، روانشناسي ، تاريخي، هنرشناسي ، مهندسي، اقتصادي، زبان شناسي، فلسفه، مطالعات محيطي و اقتصاد را در برمي گيرد .

لازم به ذكر است كه انجمن مطالعات مربوط به اتوپيا از سال 1975 هر سال به صورت مرتب نشستها و همايشهاي ساليانه خود را برگزار مي كند و مخالفان و موافقان اين مفهوم پرمناقشه ديدگاههاي خود را در قبال آن  به معرض ديد و نظر ديگران قرار مي دهند.  اين انجمن همچنين مجله اي را به نام " مطالعات مربوط به اتوپيا" انتشار مي دهد كه مقالات ارايه شده در اين همايشها و ديگر مقالات مرتبط با بحث اتوپيا در آن درج مي شوند.

 

کد مطلب 109251

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