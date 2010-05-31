امکان تولید تخم مرغ SPF در کشور فراهم شد

عبدالحسین دلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تخم مرغ SPF وسیله ای برای تکثیر سلول در فعالیتهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی است که تاکنون از خارج وارد می شود اما هم اکنون ، امکان تولید آن در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های موسسه سرم سازی رازی این است که امسال تخم مرغ یادشده را تولید کنیم و در صورت امکان، در اختیار مراکزی که به این محصول نیاز دارند، قرار دهیم.

دلیمی اظهار داشت: در این زمینه پروژه ای در حال انجام است و نتیجه این پروژه و تحقیقات مربوطه پس ازمشخص شدن به اطلاع خواهد رسید.

فراهم شدن امکان تولید تخم مرغ یادشده یک موفقیت علمی بسیار مهم است

وی خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان تولید تخم مرغ یادشده یک موفقیت بسیار مهم در کشور است و بسیاری از موانع تحقیقاتی را از میان برمی دارد و آثار بسیار مطلوب علمی به همراه خواهد آورد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین فراهم شدن ظرفیت یادشده، وابستگی کشور به واردات تخم مرغ یادشده را از بین می رود و در این خصوص می توانیم به صورت خودکفا عمل کنیم.

اهمیت خودکفایی در زمینه تولید این تخم مرغ آشکار می شود

وی اضافه کرد: همچنین به دنبال خودکفایی در زمینه تولید این تخم مرغ، امکان کاهش هزینه های مربوطه نیز وجود دارد که این امر بسیار مطلوب است و اهمیت این خودکفایی را بیش از پیش آشکار می کند.

دلیمی افزود: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی یکی از بزرگترین مراکز تولید حیوانات آزمایشگاهی است و در این موسسه حیوانات موردنیاز مربوطه از قبیل موش، خرگوش، همستر و خوکچه هندی تولید می شود.

وی یاداور شد: می توان گفت موسسه رازی یکی از مراکز تامین حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده دانشگاه ها است و در این خصوص فعالیتهای بسیار خوبی از سوی این موسسه انجام شده است که امیدواریم تداوم داشته باشد.

این مسئول افزود: کیفیت امکانات سخت افزاری برخی از مراکز علمی در حد نسبتا خوبی است که این امر، شرایط و زمینه های همکاری های مشترک بین آنها و دانشگاه ها را بیش از پیش فراهم می کند.