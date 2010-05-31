جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان/ افزایش6 درصدی ضریب حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه یکشنبه شب خود که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 را بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری 636 ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است.



در سال 1388 ضریب حقوق 600 ریال و حداقل حقوق 290 هزار تومان تعیین شده بود.



مشروح مصوبه هیئت دولت در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 بدین شرح است:



1-ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و پنجاه ونه ریال (9059) تعیین می شود.



2-ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636) ریال تعیین می شود.



3-ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد وسی وشش (636) ریال تعیین می شود.



4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء "د" و "ه" بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود.



5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد.



6-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثناء مشمولان بند (8) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون یکصد هزار (3100000) ریال وحداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود .



7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان سه میلیون و یکصد هزار (3100000) ریال تعیین می شود



8-حقوق بازنششستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد(6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد.



9-حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکندان موضوع بند 3) و سایر نهادها و دستگاهها موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون ویکصد وبیست هزار(2120000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کامندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود.



10- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم وغیر مستقیم موضوع جزء (الف) بند (7)ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح ذیل مجاز می باشد:



سقف قابل پرداخت برای هریک از کمک هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که 44 ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت وبالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) و سایر کمکهای مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد.



11- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاور از سقف اعتبار منظور شده در موافقت نامه همان سال مجاز می باشد.



12- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاههای اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد.