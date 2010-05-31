به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در گرگان، اسدالله قره خانی شامگاه یکشنبه در نشست استانداری گلستان افزود: مسئولان از یکسو اعلام می کنند نرخ بیکاری تک رقمی است و از سوی دیگر در نشست شورای اداری مطرح می کنند که این استان بعد از لرستان بیشترین آمار بیکاران در کشور را دارد.

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس طرح آمایش باید در طی چهار سال 75 هزار شغل در استان ایجاد می شد که اکنون بیش از 33 هزار شغل در استان ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه سهم گلستان از یک میلیون و 100 هزار شغلی که سالانه باید در کشور ایجاد شود، 17 هزار شغل است درحالیکه این استان سالانه به 25 هزار شغل ایجاد دارد.

به گفته قره خانی، گاهی اوقات نه تنها شغل ایجاد نمی شود، بلکه به مردم ظلم می کنیم و باید مشکلات فراروی اشتغال در منطقه برداشته شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در حال حاضر اراده شد در بخش کشاورزی شغل ایجاد شود در حالیکه به شیوه گذشته نمی توانیم اهداف را محقق کنیم و باید به سمت کشارزی متراکم برویم.

وی عنوان کرد: نتیجه کار مشکل دارد و موجب از دستن رفتن پتانسیل جوانان تحصیل کرده می شود.