  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

در بخش ويژه جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان

نقاشي هاي متحرك سينماي فنلاند در اصفهان به روي پرده مي رود

19 فيلم كوتاه نقاشي متحرك از محصولات كشور فنلاند در نوزدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان به نمايش در مي آيند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسامي فيلم هاي كوتاه نقاشي متحرك كشور فنلاند كه عمدتا به كارگرداني آنتونيا رينگ بام و يونا وانفورس و بر اساس 13 شعر و داستان درباره زندگي حيوانات وحشي و خانگي ساخته شده به اين شرح مي شود:

1- خوك حيرت انگيز The Astonishing Tapir  ( يونا و الفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
2- سگ بالتازار Balthasars  Dog  ( كاترينا ليل كوويست 2003)
3- خرس The Bear ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام  2003)
4- برادر خورشيد - خواهر ماه Brother  Sun, Sister moon  ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
5- گربه و ماه The Cat and The moon  ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
6- سگي در سبد The Dog in Leghom ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
7-ماموت  The Mammoth (يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
8- ملاقات Meeting (يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
9- ماه The Moon ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
10- موش آبي پير The Old Water Rat ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
11- پلنگ The Panther  ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
12- تصوير يك پرنده A Portrait Of Bird ( آنتونيا رينگ بام 1997) .

کد مطلب 109256

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها