نقاشي هاي متحرك سينماي فنلاند در اصفهان به روي پرده مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر ، اسامي فيلم هاي كوتاه نقاشي متحرك كشور فنلاند كه عمدتا به كارگرداني آنتونيا رينگ بام و يونا وانفورس و بر اساس 13 شعر و داستان درباره زندگي حيوانات وحشي و خانگي ساخته شده به اين شرح مي شود:
1- خوك حيرت انگيز The Astonishing Tapir ( يونا و الفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
2- سگ بالتازار Balthasars Dog ( كاترينا ليل كوويست 2003)
3- خرس The Bear ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
4- برادر خورشيد - خواهر ماه Brother Sun, Sister moon ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
5- گربه و ماه The Cat and The moon ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
6- سگي در سبد The Dog in Leghom ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
7-ماموت The Mammoth (يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
8- ملاقات Meeting (يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
9- ماه The Moon ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
10- موش آبي پير The Old Water Rat ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
11- پلنگ The Panther ( يوناوالفورس - آنتونيا رينگ بام 2003)
12- تصوير يك پرنده A Portrait Of Bird ( آنتونيا رينگ بام 1997) .
نظر شما