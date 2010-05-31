دولت تحت تاثیر مردم کرمان مصوبات را افزایش داد/ تعداد مصوبات مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده در جمع خبرنگاران کرمان مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به کرمان را تشریح کرد، وی در این خصوص گفت: با انجام سفرهای استانی رئیس جمهور در جهت تشکیل کابینه 70 میلیونی گام بر می دارد و در واقع مردم مناطق مختلف کشور حتی در روستاهای دور افتاده احساس می کنند در تصمیمات دولت نقش دارند و خواسته های آنها مورد توجه مسئولان قراردارد.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم کرمان ار رئیس جمهور گفت: این سفرها در راستای ایجاد عدالت و عدالت محوری در انقلاب است.

کرمان شاهد مصوبات دو دوره سفر بود

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به مردم کرمان گفت: روال کار در استانها اینگونه است که مصوبات پیشنهادی در ابتدا در استانها جمع آوری سپس با حضور استاندار نماینده دولت و نماینده وزارتخانه سه امضاء می شود و در نهایت با حضور هیئت دولت در استانها مطرح و تصویب می شود اما در کرمان در دور سوم سفر مسئله ای دیگر رقم خود.

وی با بیان اینکه وزراء با دیدن استقبال مردم از رئیس جمهور با یک تکبیر مصوبات را تائید کردند گفت: بلافاصله پس از تصویب مصوبات پیشنهادی این مطلب مطرح شد که برای مردم کرمان باید مطلب جدید پیاده کنیم که در واقع همین مسئله موجب شد، در واقع سفر دیگری در قالب دور سوم داشته باشیم که من آن را به سفر چهارم تشبیه می کنم.

وی گفت: به این ترتیب میزان مصوبات سفر دولت در کرمان افزایش یافت و در واقع می توان اینگونه تصور کرد که مصوبات دو دوره سفر اما در زمان اندک در کرمان انجام شد و این اولین مرتبه بود که چنین اتفاقی افتاد.

تعداد مصوبات مشخص نیست

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: هنوز تعداد مصوبات مشخص نشده است و بزودی پس از تجمیع به مردم اعلام خواهند شد.

وی از اختصاص بودجه ویژه به بخش فرهنگی کرمان خبرداد و گفت: این بودجه جدا از بودجه سالانه استان کرمان است.

وی در خصوص مصوبات دور اول و دوم سفر گفت: درصد بالایی از این مصوبات انجام شده است و بزودی سایر مصوبات نیز اجرا می شود.

دهمرده در خصوص نامه های مردمی نیز گفت: این نامه ها در واقع به استان مربوط نمی شود و ما در این خصوص دخالت نمی کنیم و عناصری از نهاد ریاست جمهوری این نامه ها را بررسی و اقدام می کنند.

قرارداد ما با مدیران بر مبنای خدمت است

وی در خصوص عملکرد مدیران در استان کرمان نیز گفت: معدل کار در استان کرمان مطلوب است اما گیر و گرفتاریهایی نیز در برخی موارد وجود دارد که شاید برخی از نمره 100 کمتر بگیرند اما به این افراد نیز فرصت داده شده است.

دهمرده گفت: با کسی قرارداد نبسته ایم و قرار داد ما قراردادی بر مبنای خدمت به مردم است.

وی درخصوص برخی شایعات در خصوص تغییر در مدیریت استان گفت: همه ما سربازان نظام هستیم و از نظر اعتقادی خدمت به مردم را نعمت می دانیم.

استاندار کرمان گفت: اگر برخی افراد به مسائل بی حاصل ورود پیدا کنند فقط انرژی خود را تلف می کنند.

