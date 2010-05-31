به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در آیین افتتاح دفتر موسسه اکو در اصفهان اظهارامیدواری کرد با افتتاح این دفتر در اصفهان شاهد حضور پرشورتر و تاثیرگذارتر اصفهان در مجامع جهانی باشیم.

وی با اشاره به توانمندی و غنای فرهنگی ایران و وجود شخصیتهای بزرگ فرهنگی هنری در اصفهان عنوان کرد: اصفهان با چنین پیشینه فرهنگی باید در مجامع جهانی حضور جدی تر داشته باشد تا همگان از نزدیک شاهد این افتخارات باشند.

حسینی افزود:اخیرا در مسایل فرهنگی و هنری کشور یک همگرایی ایجاد شده است و همه مسئولان کمک می کنند تا گام های موثری در این زمینه برداشته شود.

وی همچنین با تشکر از همکاری علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در راه اندازی و افتتاح دفتر اکو در اصفهان گفت: امیدوارم با حضورچهره فرهنگی استاندار اصفهان ،گام های بلندتری در این استان در زمینه های مختلف فرهنگی هنری برداشته شود.

وزیر ارشاد در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم درعرصه های مختلف فرهنگی و هنری در استان اصفهان شاهد رشد و پویایی باشیم.

آیین افتتاح دفتر موسسه فرهنگی اکو نهم خردادماه با حضور استاندار اصفهان، رئیس موسسه فرهنگی اکو، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان برگزارشد.

