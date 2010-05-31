کاراته کاران بوشهری 52 مدال ملی و بین المللی کسب کردند

هادی زیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: ورزشکاران کاراته کار این استان در سال 88 موفق به کسب 14 طلا در مسابقات جهانی و کشوری، 11 مدال نقره و 27 مدال برنز در مسابقات بین المللی و کشوری شدند.

وی اظهار داشت: از این تعداد مدال و عناوین کسب شده دو مدال طلا، دو نقره و هفت برنز توسط بانوان کاراته کار استان بوشهر در میادین مختلف کشوری کسب شد.

رئیس هیئت کاراته استان بوشهر گفت: بارزترین و ارزشمندترین مدالی که در سال گذشته توسط کاراته کاران استان بوشهر کسب شد مدالی طلایی بود که توسط کاپیتان تیم ملی جوانان امید حسین پور در مسابقات جهانی نصیب کشورمان شد.

ذیدی اظهار داشت: به رغم مدال آور بودن این رشته ورزشی در استان بوشهر متاسفانه حمایت مناسبی از این ورزش در این استان صورت نمی گیرد.

وی افزود: از کاراته کاران خوبی در استان بوشهر برخوردار هستیم که متاسفانه بعضا به دلیل عدم رسیدگی و کمبود امکانات شاهد از دست دادن آنان هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 340 ورزشکار کاراته کار در استان بوشهر ساماندهی و عضو این هیئت ورزشی هستند، یادآور شد: از این تعداد یک هزار و 746 نفر ورزشکار مرد و 594 نفر ورزشکاران زن کاراته کار استان بوشهر را تشکیل می دهند.