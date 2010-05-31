رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به تعیین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در جلسه یکشنبه شب هیئت دولت، این مصوبه از خردادماه جاری اجرا خواهد شد؟ گفت: دستگاهها می توانند براساس توانمندی خود در ماه جاری این مصوبه را اجرایی کنند.

وی افزود: قطعا مابه التفاوت افزایش حقوق کارمندان در دو ماه اول امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش شش درصدی ضریب حقوق کارمندان حداقل افزایش است و کارمندانی که حقوق کمتری می‌گیرند، با افزایش حقوق بیشتری نسبت به کارمندانی که حقوق بالایی دارند، مواجه می شوند. به عبارت دیگر، افزایش حقوقها به روش پلکانی معکوس خواهد بود؟ اظهارداشت: این روش در سالجاری اعمال نمی شود و ضریب افزایش حقوق برای تمام کارمندان به همان میزان شش درصد خواهد بود.

با تصویب هیئت دولت، ضریب حقوق امسال کارمندان با افزایش 6 درصدی از 600 به 636 ریال افزایش یافت. برهمین اساس، حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلان و بازنشستگان از 290 هزار تومان سال گذشته به 310 هزار تومان در سالجاری و حداکثر حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است.