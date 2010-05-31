نسبت جنسیتی مجازین کنکور کارشناسی ارشد/ 120 هزار نفر انتخاب رشته کردند

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تاکنون از 213 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد، حدود 60 درصد یعنی 120 هزار نفر با ورود به سیستم اینترنتی انتخاب رشته موفق به انتخاب رشته شده اند.

وی اظهار داشت: در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته نزدیک به 20 درصد انتخاب رشته نکردند از این رو پیش بینی می شود بین 15 تا 20 درصد با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند، در کنکور امسال انتخاب رشته نکنند.

معاون سازمان سنجش درباره نسبت جنسیتی مجازین این آزمون گفت: از تعداد کل مجازین به انتخاب رشته، 3/49 درصد زن و7/50 درصد مرد هستند.

وی افزود: سال گذشته نیز این نسبت تقریبا برابر بود.

خدایی اظهار داشت: انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد از ساعت 12 روز چهارشنبه 5 خردادماه آغاز شده و تا ساعت 24 امروز دوشنبه 10 خردادماه ادامه دارد.