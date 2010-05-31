  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۵

خدایی به مهر خبر داد:

نسبت جنسیتی مجازین کنکور کارشناسی ارشد/ 120 هزار نفر انتخاب رشته کردند

نسبت جنسیتی مجازین کنکور کارشناسی ارشد/ 120 هزار نفر انتخاب رشته کردند

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تا کنون 120 هزار در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 انتخاب رشته کرده اند، گفت: نسبت جنسیتی مجازین در این آزمون تقریبا 50 به 50 است.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تاکنون از 213 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد، حدود 60 درصد یعنی 120 هزار نفر با ورود به سیستم اینترنتی انتخاب رشته موفق به انتخاب رشته شده اند.

وی اظهار داشت: در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته نزدیک به 20 درصد انتخاب رشته نکردند از این رو پیش بینی می شود بین 15 تا 20 درصد با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند، در کنکور امسال انتخاب رشته نکنند.

معاون سازمان سنجش درباره نسبت جنسیتی مجازین این آزمون گفت: از تعداد کل مجازین به انتخاب رشته، 3/49 درصد زن و7/50 درصد مرد هستند.

وی افزود: سال گذشته نیز این نسبت تقریبا برابر بود.

خدایی اظهار داشت: انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد از ساعت 12 روز چهارشنبه 5 خردادماه آغاز شده و تا ساعت 24 امروز دوشنبه 10 خردادماه ادامه دارد.

کد مطلب 1092620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها