به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نورانی چهارشنبه 12 خردادماه همزمان با شب ولادت با سعادت حضرت زهرای مرضیه (س) در مصلای بزرگ ری با مداحی رمضانپور از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

همچنین در روز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) نیز مراسم مولودی خوانی پس از نماز ظهر و عصر با مداحی اصغر فراهانی برگزار می شود.

جمع کثیری از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم (ع) در شب میلاد ام الائمه حضرت فاطمه (س) در جوار امامزادگان عظیم الشّأن به شادمانی و مناجات با پروردگار متعال می پردازند.