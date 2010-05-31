۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۵۴

به مناسبت ولادت حضرت فاطمه(س)/

مراسم مولودی‌خوانی در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

شب 20 جمادی الثانی همزمان با میلاد باسعادت سیده زنان جهان حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم مولودی‌خوانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم نورانی چهارشنبه 12 خردادماه همزمان با شب ولادت با سعادت حضرت زهرای مرضیه (س) در مصلای بزرگ ری با مداحی رمضانپور از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

همچنین در روز میلاد باسعادت حضرت زهرا (س) نیز مراسم مولودی خوانی پس از نماز ظهر و عصر با مداحی اصغر فراهانی برگزار می شود.

جمع کثیری از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم (ع) در شب میلاد ام الائمه حضرت فاطمه (س) در جوار امامزادگان عظیم الشّأن به شادمانی و مناجات با پروردگار متعال می پردازند.

