به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "صبح روز هفتم" را حوزه هنری پخش میکند و تیرماه در گروه آزاد روی پرده میرود. "صبح روز هفتم" با فیلمنامه آرزو محمدنژاد و جهانبخش ایمانی تولید شده و حسین کیانی دیالوگهای آن را بازنویسی کرده است. فیلم درباره جوانی به نام سیروس (شهرام حقیقتدوست) است که به تازگی از زندان آزاد و در مسافرخانه ساکن شده است. مسافرخانه، آدمهایش و اتفاقهای عجیب بیرون و داخل محمل سفر درونی شخصیت اصلی است.
علی اوسیوند، رویا میرعلمی، خسرو فرخزادی، داریوش اسدزاده، کیومرث ملکمطیعی، محمد پورستار، حشمت آرمیده، مهدی درخشان، عطیه غبیشاوی، سیامک اشعریون، مریم یاوری، آرزو پوروصال و کیانوش گرامی بازیگران "صبح روز هفتم" هستند.
مسعود اطیابی فیلمهای سینمایی "مصائب دوشیزه"، "خروس جنگی" و "شرط اول" را کارگردانی کرده است.
